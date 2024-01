Inklusion Behindertenbeauftragter fordert Pflicht zur Barrierefreiheit

Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Jürgen Dusel, fordert eine gesetzliche Verpflichtung der Privatwirtschaft zur Barrierefreiheit. Freiwillige Vereinbarungen hätten sich nicht bewährt, sagte Dusel am Mittwochabend in Berlin. Er übergab TeilhabeEmpfehlungen an die Bundesregierung und die Kultusministerkonferenz. Sie wurden von den Verbänden der Betroffenen mitentwickelt. Es geht vor allem um Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen.