Islamistische Bedrohung Wie gefährlich ist der IS für Deutschland?

Terroranschläge wie der in Russland lösen Entsetzen aus und machen gleichzeitig eigene Schwächen bewusst. Der Angriff auf eine Konzerthalle am nordwestlichen Stadtrand von Moskau am Freitag, der mehr als 130 Menschen das Leben kostete, lässt auch in Deutschland die Alarmglocken schrillen – etwa mit Blick auf die Fußball-EM in diesem Sommer. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte der „Süddeutschen Zeitung“ am Wochenende: „Die Gefahr durch islamistischen Terrorismus bleibt akut.“ Es sei davon auszugehen, dass die Terrorgruppe „Islamischer Staat Provinz Khorasan“ den mörderischen Terroranschlag zu verantworten habe. Von dieser Gruppe gehe derzeit auch in Deutschland die größte islamistische Bedrohung aus. Khorasan (auch: Chorasan) ist die historische Bezeichnung für eine Region in Zentralasien, zu der Teile der heutigen Staaten Afghanistan, Pakistan und Iran gehörten. Der IS-Ableger mit diesem Namen hat sich zwar zu dem Anschlag nahe Moskau bekannt, doch russische Staatsmedien und Propagandisten sehen die Drahtzieher beim ukrainischen Geheimdienst in Kiew. Die Ukraine weist das zurück.