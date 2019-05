Beben in Berlin : Große Koalition in Not

Berlin Analyse Union und SPD müssen bei der Europawahl schwere Verluste hinnehmen. In beiden Parteien stehen vor allem die Vorsitzenden, Annegret Kramp-Karrenbauer und Andrea Nahles, unter Druck. Die Regierungskoalition schlingert.

Es ist Annegret Kramp-Karrenbauers erster Wahlsonntag, seit sie CDU-Vorsitzende geworden ist. Sie wird nun sehr stark an den Ergebnissen gemessen, zumal sich Kanzlerin Angela Merkel aus dem Wahlkampf für die CDU weitgehend herausgehalten hat. Nun ist Kramp-Karrenbauer verantwortlich.

Der große Erfolg der Christdemokraten in Bremen mildert die Verluste der Union bei der Europawahl etwas. Insofern hieß es am Sonntagabend im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin, die neue Parteivorsitzende komme mit einem blauen Auge davon. Rufe nach ihrem bei der Vorstandswahl im Dezember unterlegenen Gegenkandidaten Friedrich Merz dürften erst einmal ausbleiben. Nichtsdestotrotz steht die Saarländerin unter massivem Erfolgsdruck.

Die Wahl in Bremen hat Carsten Meyer-Heder gewonnen, ein Parteifreund, der links der CDU-Mitte zu verorten ist. Man könnte sagen: Er hatte an der Weser Erfolg, obwohl die Parteispitze ganz anders tickt. Insofern lässt sich daraus nicht ableiten, welche Chancen die CDU bei den Landtagswahlen im Osten im Herbst haben wird. In Brandenburg, in Sachsen und in Thüringen ist die AfD extrem stark. Um von ihr Unterstützer zur CDU zu ziehen, taugt kein Blick ins rote Bremen.

Und ab Montag muss Kramp-Karrenbauer erst einmal mithelfen, dass die große Koalition nicht auseinanderbricht, weil die SPD schwere Schlappen in Europa und Bremen erlitten hat und nun mit sich selbst beschäftigt sein wird.

Die Sozialdemokraten waren schon vor der Europawahl im Krisenmodus. Seit Wochen kursieren parteiintern verschiedene Szenarien, ob und wie Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles abgelöst werden soll. Insbesondere die Landesverbände NRW und Niedersachsen machen Druck auf das Willy-Brandt-Haus. Dass der frühere Parteichef Martin Schulz dazu bereits das Gespräch mit Nahles gesucht hat, wurde kurz vor der Wahl öffentlich. Ein weiterer Dämpfer für Nahles und die Partei.

In einer ersten Analyse kritisierte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil die „Putschgerüchte“ als „Rituale alter Politik“. Er warnte seine Partei vor Schnellschüssen. „Hört auf mit diesen Spielen“, sagte er im ZDF. An diesen Worten lässt sich ermessen, dass es für Nahles eng ist. Zumal Umfragen zeigen, dass 30 Prozent der Wähler meinen, Nahles schade ihrer Partei. Schon bei der Vorstellung des Konzepts zur Grundrente, das bewusst noch im Vorfeld der Europawahl platziert worden war, wirkte sie nicht eingeweiht. Die Kommunikationshoheit hatten Arbeitsminister Hubertus Heil und Finanzminister Olaf Scholz. Auch Klingbeil erklärte zum Ausgang der Europawahl: „Das Ergebnis kann nicht ohne Folgen bleiben.“ Welche das sein könnten, ließ er offen und verwies nur auf die Gremiensitzungen der Partei am Montag.

Nächsten Sonntag wird der CDU-Bundesvorstand zusammenkommen. Es gilt als ausgeschlossen, dass Merkel als Kanzlerin zurücktritt. Es ist aber nicht unwahrscheinlich, dass sich die Koalition neu aufstellt. Es könnte eine Kabinettsumbildung geben. Die SPD wird für die nach Brüssel wechselnde Katarina Barley eine Nachfolge im Justizministerium bestimmen. Auch die CDU könnte nach einem neuen Kopf suchen wollen. Unter Druck steht derzeit Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

Nach Informationen unserer Redaktion gibt es bei Union und SPD Erwägungen, gemeinsam einen Befreiungsschlag zu unternehmen – mit politischen Maßnahmen, die über den Koalitionsvertrag hinausgehen. Die Regierungsparteien wurden von der Dominanz des Klima-Themas im Europawahlkampf überrollt. In den letzten Tagen vor der Wahl schreckte zudem das Wut-Video des Youtubers Rezo die Parteizentralen auf, die auf Vorwürfe, in vielen zentralen Politikbereichen komplett zu versagen, keine schnelle überzeugende Antwort fanden.

Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder machte schon einmal klar, dass er das Geldausgeben der SPD nicht mehr akzeptieren will. Und er mahnte, die Politik müsse „jünger, cooler und offener“ werden.

Kramp-Karrenbauer analysierte zwar zunächst, die Union habe ihre Wahlziele erreicht: stärkste Kraft in Deutschland bei der Europawahl und stärkste Kraft in Bremen. Sie räumte aber zugleich Fehler ein: „Wir haben noch nicht die Antworten gegeben, die die Menschen überzeugt haben.“ Damit meinte sie Themen, bei denen die Union einigermaßen blank erscheint, wie in der Umweltpolitik und der digitalen Kommunikation vor allem mit jüngeren Menschen.

Die Grünen sind die großen Sieger dieser Wahl, und dennoch wird die Lage für sie schwieriger. Immer wieder haben ihre Führungskräfte betont, dass sie keine Volkspartei sein wollen. Trotz mehr als 20 Prozent und der inhaltlichen Konzentration auf Umwelt- und Klimaschutz sind sie das auch nicht. Angesichts der Schwäche der bisherigen Volksparteien Union und SPD, die es eben auch nicht mehr über die 30-Prozent-Hürde schaffen, sind die Grünen im Spiel, wenn es darum geht, in Bund und Ländern Regierungschefs zu stellen. Sie stehen an dem Scheideweg, entweder die Klimapartei zu bleiben und ihr politisches Gewicht dafür in die Waagschale zu werfen, bis der Wähler andere Themen wichtiger erachtet, oder sie nutzen die Chance der Stunde, die Klimaschutz-Volksbewegung langfristig an sich zu binden.

Der Balken der Liberalen ist im Vergleich zur Europa-Wahl vor fünf Jahren gewachsen. Zufrieden sein kann die FDP mit diesem Ergebnis nicht. „Wir haben andere Ansprüche“, sagte Parteichef Christian Lindner und kündigte an, das Profil seiner Partei zu überprüfen. Seit der Absage an eine Jamaika-Koalition auf Bundesebene ist die FDP nicht aus dem Knick gekommen. Die Bundestagsfraktion bleibt blass. Spitzenkandidatin Nicola Beer konnte den Schwung nicht nutzen, den die Liberalen europaweit durch die „En marche“-Bewegung des franzöischen Präsidenten Emmanuel Macron haben. Trotz Regierungsbeteiligungen in den Ländern wird die FDP nach ihrer Absage an Jamaika nicht als mögliche Regierungspartei wahrgenommen.

Deutlich über ihrem vergangenen Europawahlergebnis, aber unter den Zustimmungswerten der Bundestagswahl bleibt auch die AfD. Die Entzauberung der Rechtspopulisten hat begonnen. Sie haben mit Ungereimtheiten bei der Parteienfinanzierung, dubiosen Verbindungen nach Russland und viel Krawall im Bundestag von sich reden gemacht. Die Erschütterung Österreichs durch die zur Parteienfamilie der Rechtspopulisten in Europa gehörende FPÖ könnte auch in Deutschland Stimmen gekostet haben. Die AfD bleibt dennoch eine relevante Größe – insbesondere im Osten, wie die Ergebnisse der Kommunalwahlen dort zeigen.

Den Linken hat im Europawahlkampf Sahra Wagenknecht gefehlt, die zuvor ihren Rückzug von der Fraktionsspitze angekündigt hatte. Zwar gilt die Partei ohne die umstrittene Frontfrau eher als bündnisfähig für SPD und Grüne, sie hat aber zugleich an Zugkraft verloren.

