Beauftragter bangt um Stelle gegen Kindesmissbrauch

Berlin In Deutschland gibt es jedes Jahr tausende Fälle von Kindesmissbrauch. Trotzdem fürchtet der Unabhängige Bundesbeauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs um den Fortbestand seines Amtes.

Seine Stelle sei bis Ende März 2019 befristet, sagte Johannes-Wilhelm Rörig am Dienstag in Berlin. Er forderte von Familienministerin Franziska Giffey (SPD), das Amt in dieser Wahlperiode dauerhaft einzurichten und mit einem eigenen Etat auszustatten.