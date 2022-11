Vor dem Gewerkschaftstag des Beamtenbundes Steuerzahlerbund fordert Verbeamtungs-Stopp für Lehrer

Auf dem dbb-Gewerkschaftstag in Berlin wählt der Beamtenbund einen neuen Vorstand. Gemeinsam mit der Gewerkschaft Verdi vertritt der dbb die Beschäftigten in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst. Die kommende Tarifrunde beginnt am 24. Januar und betrifft rund 2,5 Millionen Beschäftigte von Bund und Kommunen. Für sie fordern die beiden Gewerkschaften 10,5 Prozent mehr Einkommen. Für Beamte fallen in Bund und Ländern zusätzlich hohe Pensionslasten an, die einzelne Bundesländer bereits überfordern und deren Spielraum erheblich einschränken. Zudem gibt es regelmäßig Kritik an den Pensionen für Beamte im höheren Dienst, weil sie teils deutlich über dem Durchschnitt gesetzlicher Renten liegen.