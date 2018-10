Bayernwahl: Nach der verheerenden Niederlage von CSU und SPD besteht wenig Neigung, viel zu ändern

Düsseldorf Die Koalitionsparteien CDU, CSU und SPD möchten trotz des Wahldebakels möglichst wenig ändern. Das dürfte sich schnell rächen.

Die Wahl in Bayern löste ein politisches Erdbeben aus. Mehr als zehn Prozentpunkte verloren CSU und SPD. Und dennoch sieht es am Tag eins nach dem Debakel so aus, als würden CSU, CDU und SPD am liebsten so weitermachen wie bisher. CSU-Chef Seehofer klebt förmlich an seinen Ämtern. Ministerpräsident Söder könnte mit den Ex-CSU-Politikern der Freien Wähler eine Koalition mit sich selbst bilden. Und in den Spitzengremien von CDU und SPD will man Debatten um Personen und Themen möglichst vermeiden.