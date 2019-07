„Erst anzeigen, dann löschen“ : Bayern will Autoren von Hasskommentaren identifizieren und verfolgen

München Die CSU will härter gegen Verfasser von Hasskommentaren im Netz vorgehen und will nach dem Motto „Erst anzeigen, dann löschen“ vorgehen.

Verfasser von Hasskommentaren sollen in Bayern in Zukunft einfacher identifiziert und juristisch verfolgt werden können. „Rundfunkanbieter und Verlage sollen künftig einfacher Strafanzeige wegen beleidigender oder volksverhetzender Kommentare erstatten können. Erst anzeigen, dann löschen“, sagte Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) am Montag der Deutschen Presse-Agentur in München. Er kündigte für den Herbst den Start eines gemeinsamen Pilotprojektes des bayerischen Justizministeriums, der Staatsanwaltschaft München I und der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) an.