Medienbericht Bayern soll weiteren Wahlkreis bekommen

Laut dem der Zeitung vorliegenden Gesetzentwurf der Ampel-Koalition würde die Zahl der Wahlkreise in Bayern von 46 auf 47 steigen, in Sachsen-Anhalt hingen von 9 auf 8 sinken. Insgesamt gibt es 299 Wahlkreise. An Nordrhein-Westfalen würde Bayern auch mit der Änderung nicht heranreichen: In NRW gibt es 64 Wahlkreise.