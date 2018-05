Bayern: Landtag in München beschließt umstrittenes Polizeigesetz

München Die CSU in Bayern hat die Verschärfung des umstrittenen Polizeigesetzes durchgesetzt - ungeachtet aller Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit. Der Widerstand gegen das Gesetz ist groß, dürfte einem Experten zufolge aber bald abebben.

Der Landtag in München beschloss das umstrittene neue Polizeiaufgabengesetz mit CSU-Mehrheit in zweiter und dritter Lesung. Nach einer scharf geführten Aussprache stimmten 89 Abgeordnete am Dienstagabend für den Gesetzentwurf der Staatsregierung, 67 stimmten dagegen und zwei enthielten sich, wie Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU) mitteilte. Wegen der absoluten Mehrheit der CSU galt eine Zustimmung zuvor als sicher.

Gegen das Gesetz war in den vergangenen Wochen der Widerstand in der Bevölkerung gewachsen. Am vergangenen Donnerstag demonstrierten in München mehr als 30.000 Menschen gegen die CSU-Pläne, auch in anderen Städten gab es Proteste. Die Gegner fürchten zu weitgehende und undefinierte Befugnisse der Polizei.