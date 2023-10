Bayernwahl CSU und Freie Wähler unterzeichnen neuen Koalitionsvertrag

Die Diskussionen in den vergangenen beiden Wochen seien häufig nicht einfach gewesen, aber am Ende immer konstruktiv, sagte Söder. „Wir haben intern gut gearbeitet, wir haben auf einem hohen Niveau sachlich gearbeitet“, betonte er. Es sei auch neues Vertrauen zueinander entstanden. Auch Aiwanger betonte: „Wir arbeiten konstruktiv Hand in Hand“. Zuvor hatte es in der Regierungskoalition erheblich geknirscht. Aiwanger sprach von „Scharmützeln im Wahlkampf“.