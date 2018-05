Bayerisches Innenministerium will Umsetzung der Kreuzpflicht nicht überprüfen

Ministerium will Umsetzung der Kreuzpflicht nicht überprüfen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit einem Kreuz in der Staatskanzlei (Archivfoto). Foto: dpa/Peter Kneffel

München Die Kreuz-Pflicht in Bayerns Dienstgebäuden hat für viel Kritik und auch Spott gesorgt. Die Umsetzung selbst soll aber nicht überwacht werden.

Der bundesweit kontrovers diskutierte und auch innerkirchlich umstrittene bayerische Kreuzerlass war am Dienstag amtlich geworden. Er enthält keinerlei konkrete Angaben zu Art, Größe und Anzahl der Kreuze, die am 1. Juni in Bayerns Dienstgebäuden anzubringen sind.