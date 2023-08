Klara Geywitz hinterfragt Verschärfung Bundesbauministerin gegen Erhöhung von Energiestandard im Neubau

Die Grünen-Chefin hatte im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur für eine Umgehung der Schuldenbremse plädiert. „Ohne jede Auswirkung auf die Schuldenbremse können wir etwa problemlos die Bahn oder die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben so ausstatten, dass sie den Herausforderungen unserer Zeit gerecht werden“, erklärte Lang. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) könne dann in den sozialen Wohnungsbau investieren. Ende vergangenen Jahres gab es bundesweit rund 1,088 Millionen Sozialwohnungen in Deutschland – rund 14.000 weniger als ein Jahr zuvor.