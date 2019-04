Brachliegende Grundstücke : Seehofer lehnt Vorstoß zur Verschärfung des Baurechts ab

Berlin Bauminister Horst Seehofer lehnt den Vorstoß von Finanzminister Olaf Scholz ab, das Baurecht zu verschärfen. Der Städtetag stellt sich hinter den SPD-Politiker.

In der Debatte um Wohnungsnot und hohe Mieten hat Bauminister Horst Seehofer (CSU) die von SPD-Finanzminister Olaf Scholz geforderte Verschärfung des Baurechts abgelehnt. Scholz hatte erklärt, das Baugebot im Baurecht solle so geändert werden, dass es von den Kommunen häufiger als bisher gegen die Eigentümer brachliegender Grundstücke eingesetzt werden kann. Die Städte sollen die Eigentümer einfacher zwingen können, die Flächen mit Wohnungen zu bebauen.

Scholz hatte am Wochenende gefordert, das Baugebot in Paragraf 176 zu verschärfen. „Jeder kennt in seiner Gemeinde Grundstücke, die vor sich hin rotten“, sagte er der „Augsburger Allgemeinen“. Das sei wegen der aktuellen Wohnungsnot „nicht akzeptabel“. Die Sprecherin Seehofers verwies auf die bereits geltenden Sanktionsmöglichkeiten gegen Eigentümer. „Im Zweifel kommt es bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen darauf an, von einer Vorschrift Gebrauch zu machen“, sagte sie. Im Übrigen werde eine Regierungskommission in Kürze Vorschläge zur Baulandmobilisierung vorlegen.