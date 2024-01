Bauernverband unter Druck Wer protestiert da eigentlich gegen was?

Mittlerweile ist auch klar, was die Koalitionsspitzen genau vereinbart haben. So wird die Kfz-Steuerbefreiung in der Landwirtschaft nicht gestrichen, die Förderung beim Agrar-Diesel für 2024 nur um 40 Prozent gekürzt. Die Unterstützung verringert sich dadurch nach Angaben des Ministeriums für einen Durchschnittsbetrieb für 2024 von derzeit 2780 Euro auf etwa 1675 Euro jährlich. In weiteren Schritten 2025 und 2026 soll die Diesel-Beihilfe dann vollends gestrichen werden. Da die Betriebe rückwirkend beantragen würden, werde die Beihilfe für 2023 „in vollem Umfang gewährt“.