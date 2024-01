Nach Spitzengespräch Wie die Ampel die Bauern jetzt ködern will

Für die Frage, wie es beim Agrardiesel weitergehe, so der Generalsekretär des Bauernverbandes, Bernhard Krüsken, „haben wir noch keine Lösungen“. Gleichwohl gebe es offenbar noch Handlungsspielraum, deutete Krüsken an. Tina Andres vom Bund der ökologischen Lebensmittelwirtschaft erklärte, es herrsche Frustration über den Stillstand in der Agrarpolitik der letzten 16 Jahren. „Die Leitlinien liegen auf dem Tisch und müssen in die Umsetzung“, so Andres mit Blick auf die beiden Berichte der Kommissionen. Bei den Verbänden hatte man nicht den Eindruck, dass das Treffen mit den Fraktionsspitzen unmittelbar zu einer Besänftigung der aufgebrachten Landwirte führen wird. Bauernpräsident Joachim Rukwied erklärte nach der Demonstration, die Gespräche mit der Politik über den Agrardiesel würden weitergeführt.