Neues Video des Wirtschaftsministers Habeck moniert Industrialisierung der Landwirtschaft

Es gebe gute und schlechte Jahre, „aber vor allem gibt es ein strukturelles Problem“: Bauern könnten ihre Produktionskosten oft nicht weitergeben, weil die Preise nicht von ihnen gemacht werden. „Es muss also immer mehr produziert werden.“ So würden die Höfe immer größer, die kleinen Höfe verschwinden. „Strukturwandel nennt man das, es ist die Industrialisierung der Landwirtschaft.“ Als Indikator für den Fortschritts in der Landwirtschaft gelte auch dem Deutschen Bauernverband der Strukturwandel, übersetzt also das Höfesterben. Das sei die Logik des Systems.