Zweiter Tag der Bauernproteste Der Widerstand geht weiter

Es waren am Ende mehr als 100 Traktoren und andere Fahrzeuge, die gegen 6 Uhr am Morgen in Bedburg-Hau zusammenkamen. Die Anmeldung bei der Polizei lief auf 50 Fahrzeuge. „Bis zum Wochenende war die Beteiligung noch recht gering, zuletzt ging es dann durch die Decke“, sagte Sebastian Wellmanns, der einen Landwirtschaftsbetrieb und ein Lohnunternehmen in Bedburg-Hau führt. „Wir wollen friedlich protestieren, und wir werden dafür sorgen, dass nichts und niemand zu Schaden kommt“, so der Landwirt, der den Protestzug angemeldet hatte. Die Demonstranten kamen aus dem gesamten Nordkreis Kleve, Vertreter aus Kranenburg, Uedem und Kleve waren dabei, aber auch Landwirte aus Isselburg. In einem gemeinsamen Konvoi fuhren sie durch die Klever Innenstadt, um gegen die Sparpläne der Bundesregierung zu protestieren.