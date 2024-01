Rückblick, Ausblick, Ausschreitungen So liefen die Bauernproteste bisher

Berlin · Die Bauernproteste halten an. Auftakt war am Montag mit zahlreichen Aktionen und Kundgebungen in allen Teilen Deutschlands. Was bisher passierte, was geplant ist und wie die Proteste ankommen.

11.01.2024 , 14:30 Uhr

34 Bilder Die Bauernproteste in ganz Deutschland 34 Bilder Foto: dpa/Frank Hammerschmidt

In einem Konvoi ziehen Bauern durch die Straßen, auf ihren Schildern steht „Farmers For Future“ oder „Das Maß ist voll“ – in ganz Deutschland protestieren Landwirte gegen geplante Subventionskürzungen unvermindert weiter. Eine Demonstration in Berlin am Montag, 15. Januar, soll der Höhepunkt sein. In vielen Orten Deutschlands müssen sich Autofahrer, Schüler und Busfahrgäste auf starke Behinderungen einstellen. Mehrere Kultusministerien der Länder kündigten an, dass Schüler entschuldigt werden, sollten sie es wegen der Aktionen nicht zum Unterricht schaffen. So laufen die Bauernproteste am Mittwoch Aktionen in NRW So laufen die Bauernproteste am Mittwoch Mit Treckerkonvois und Blockadeaktionen machten auch am Mittwoch zahlreiche Landwirtinnen und Landwirte ihrem Unmut Luft – zu Verkehrsbehinderungen durch Fahrzeugkorsos oder Versammlungen kam es nach Polizeiangaben unter anderem in Augsburg, Chemnitz und Dresden. Im Kreis Cloppenburg in Niedersachsen wurde eine Bundesstraße von 40 Fahrzeugen blockiert. In Sachsen waren laut Polizei etwa im Raum Dresden einige Autobahnauffahrten nicht nutzbar. Landwirte ziehen mit Treckern zu den Büros der Parteien Bauernproteste am Mittwoch in Düsseldorf Landwirte ziehen mit Treckern zu den Büros der Parteien Neben Straßenblockaden, Kundgebungen und Liveschalten auf sozialen Netzwerken wie TikTok oder Instagram protestieren die Bauern auch vor politischen Veranstaltungen. Nachdem Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) im baden-württembergischen Ellwangen ausgebuht wurde, suchte er den Dialog. Redner in und außerhalb der Stadthalle betonten, das Vertrauen in die Politik sei verloren gegangen. Özdemir mahnte mehr Fairness in der Debatte an. Protest-Konvoi macht Halt am Willy-Brandt-Ring Landwirte aus dem Rhein-Kreis Neuss Protest-Konvoi macht Halt am Willy-Brandt-Ring Ausschreitungen und Abläufe der Bauernproteste deutschlandweit Bei der eskalierten Protestaktion gegen Wirtschaftsminister Robert Habeck ist es nach Erkenntnissen der Flensburger Staatsanwaltschaft an der Nordseeküste zu strafbaren Handlungen gekommen. „Dass wir hier Straftatbestände haben, ist vollkommen unbestritten“, sagte die leitende Oberstaatsanwältin Stephanie Gropp im Kieler Landtag. Der Vorfall sei erschreckend, mittlerweile seien fünf Strafanzeigen eingegangen. Erste Versammlungsteilnehmer seien identifiziert worden, sagte die Oberstaatsanwältin. „Wir würden gerne ohne Subventionen wirtschaften können“ Protest von Landwirten aus Korschenbroich „Wir würden gerne ohne Subventionen wirtschaften können“ Milchverband in Krefeld befürchtet „Höfesterben“ Milchverband zeigt Probleme auf Milchverband in Krefeld befürchtet „Höfesterben“ In Nordrhein-Westfalen setzten Bauern ihre Proteste fort. Vor den Düsseldorfer Parteizentralen von SPD, Grünen und FDP rückten die Landwirte am Mittwoch mit Traktoren an. Landwirte aus den umliegenden Regionen schlossen sich an, etwa aus dem Kreis Mettmann, dem Rheinisch-Bergischen Kreis, Düren und dem Raum Mönchengladbach, Neuss, Bonn und Rhein/Sieg. Die Proteste bleiben friedlich. Allein in Flensburg zogen Landwirte aus dem nördlichen Schleswig-Holstein mit rund 2000 Traktoren und anderen Fahrzeugen durch das Stadtgebiet. Auch in anderen Landesteilen gab es Proteste. So haben nach Polizeiangaben bis zu 1600 Trecker und andere landwirtschaftliche Fahrzeuge den Verkehr in Lübeck weitgehend lahmgelegt. 52 Bilder So laufen die Bauernproteste in NRW 52 Bilder Foto: Marie Bockholt In Mecklenburg-Vorpommern blockierten Landwirte am Montag landesweit Autobahnauffahrten. Nun haben Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) und Vertreter der Bauern- und Fischereiverbände des Landes ein Kompromisspapier zur Beendigung der bundesweiten Bauernproteste vorgelegt. „Mit unseren Vorschlägen wollen wir eine Brücke bauen“, sagte Backhaus. Dem Kompromissvorschlag zufolge soll die Steuerbefreiung für Agrarfahrzeuge erst ab 2028 statt 2025 stufenweise abgeschafft werden. Parallel soll ein Anreizprogramm für den Einsatz von Biodiesel und Biogas aufgelegt werden, die aus heimischen Pflanzen gewonnen werden. In Bayern meldete die Polizei vielerorts Verkehrsbehinderungen, etwa weil Straßen nur einspurig befahrbar waren oder Autobahnauffahrten blockiert wurden. Unterstützt wurden die Landwirte von Speditionen, die gegen die Erhöhung der Lkw-Maut protestierten. Allein in München begleitete die Polizei am Montag nach eigenen Angaben rund 5500 Traktoren aus der umliegenden Region in Richtung Innenstadt, wo später eine Kundgebung geplant war. In Niedersachsen wurde zu Beginn der Bauernproteste ein Teilnehmer von einem Auto angefahren. Der 35-Jährige ist mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das teilte die Polizeidirektion Oldenburg am Montagnachmittag auf der Plattform X mit. Zunächst hieß es, der Mann sei wohl schwer verletzt worden. Er war am Montagvormittag in Friesoythe von einem Auto auf dem Gehweg erfasst worden. Der 45 Jahre alte Fahrer umfuhr demnach eine Blockade. Er entfernte sich nach dem Zusammenstoß vom Unfallort und wurde vorläufig festgenommen. Gegen den Fahrer leitete die Polizei ein Verfahren wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ein. Rechtsextremisten bei Bauernprotesten – Faeser warnt vor Instrumentalisierung Innenministerin Nancy Faeser (SPD) warnte davor, dass Rechtsextremisten und Demokratiefeinde versuchten, die Proteste zu unterwandern und zu instrumentalisieren. „Sie wollen den Staat angreifen und gewählte Politikerinnen und Politiker diffamieren“, sagte sie unserer Redaktion. Die Distanzierungen des Bauernverbands mit Blick auf die Bedrohung von Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und die Instrumentalisierung der Proteste seien wichtig, aber „nur ein Anfang“. Forsa Umfrage zeigt Verständnis für die Proteste in der Bevölkerung Die deutschen Landwirte genießen bei ihren aktuellen Protestaktionen großen Rückhalt in der Bevölkerung. Ganze 81 Prozent der Deutschen haben laut einer Forsa-Umfrage für den „Stern“ Verständnis für die Bauern. Lediglich 18 Prozent haben kein Verständnis dafür, dass beim Protest gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung Autobahnzufahrten und Verkehrsknotenpunkte in ganz Deutschland blockiert werden. Ein Prozent der Befragten äußerte keine Meinung. Hier geht es zur Bilderstrecke: Die Bauernproteste in ganz Deutschland

(yak/dpa/afp/kna)