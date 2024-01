Bauernproteste Özdemir kritisiert CDU-Vorgängerin – „Karren tief im Dreck“

Bundesagrarminister Cem Özdemir hat mit Blick auf die Bauernproteste Kritik an der vorherigen Regierung geäußert. „Der Karren ist so tief im Dreck, um mal bildlich zu sprechen, dass wir alle miteinander arbeiten sollten und jetzt nicht so sehr Parteipolitik machen sollten, wie es meine Vorgängerin vorher gemacht hat“, sagte der Grünen-Politiker am Freitag im ZDF-„Morgenmagazin“. Vor Özdemir war die CDU-Politikerin Julia Klöckner für das Agrarressort zuständig.