Nach Bauern-Aktion an Fähre Habeck bereitet aufgeheizte Stimmung Sorgen – Bauernverband distanziert sich

Nach der Blockadeaktion gegen Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) in Schlüttsiel hat die Flensburger Polizei neue Details zu ihrem Einsatz bekanntgebeben. „In den sozialen Medien wurden Aufrufe zur Demonstration am Fähranleger Schlüttsiel verbreitet, an welchem Herr Dr. Habeck am Nachmittag eintreffen sollte“, teilte die Polizei am Freitag in Flensburg mit. Etwa 80 landwirtschaftliche Fahrzeuge hätten sich am Donnerstag auf den Weg zum Fähranleger gemacht. Bis zu 300 Menschen hätten sich dort eingefunden, um gegen Kürzungspläne der Bundesregierung zu demonstrieren.