Proteste der Landwirte Bauern beenden Blockaden am Hamburger Hafen

Die Demonstrationen und Blockaden in Hamburg standen laut Polizei unter dem Motto „Gegen Steuer- und Bürokratiewahn“. Auch in anderen Hafenstädten war es am Montag zu Blockaden gekommen. So besetzten laut Polizei Treckerkolonnen in Bremerhaven, dem nach Hamburg zweitwichtigsten deutschen Seehafen, wichtige Hafenzubringer. Dort befolgten sie laut Polizei aber Auflagen, was Probleme reduzierte.