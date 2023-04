Verbände schlagen Alarm Bauen muss einfacher werden

Es mangelt an Wohnraum in Deutschland, zumindest in Metropolen und beliebten Universitätsstädten – und das, obwohl über viele Jahre hinweg die Baubranche nur eins kannte: den Boom. Selbst in Corona-Zeiten blieben die Auftragsbücher gut gefüllt. Wie kann es da also sein, dass der Bedarf nicht gedeckt wurde? Und die Wohnungsbauziele nicht nur der amtierenden Bundesregierung, sondern auch der schwarz-roten Vorgängerkoalition so krachend verfehlt wurden und werden?