Im Vergleich zu 2018 : Deutlich weniger minderjährige Flüchtlinge beantragen Asyl

Exklusiv Berlin Die Zahl der Asylanträge nähert sich wieder dem Niveau von 2013 an. Die meisten Kinder und Jugendlichen, die alleine nach Deutschland einreisen, entscheiden sich jedoch für einen anderen Weg.

In seiner Antwort betont das Bamf allerdings auch, dass durch die Asylanträge nicht alle einreisenden Minderjährigen erfasst werden. Als Vergleichswert dient hier die Zahl der Inobhutnahmen „unbegleiteter Minderjähriger“, die das Statistische Bundesamt im August veröffentlicht hat. Unter dem Begriff werden alle Kinder und Jugendlichen zusammengefasst, die ohne einen für sie verantwortlichen Erwachsenen in die EU einreisen.

In Deutschland sind die Jugendämter in einem solchen Fall zuständig. Auch die Zahl der Inobhutnahmen ist stark rückläufig. 2018 war sie mit 12.201 jedoch immer noch dreimal so hoch wie die der darauf folgenden Asylanträge. Es werde deutlich, „dass ein relevanter Anteil der Kinder und Jugendlichen auf einen Asylantrag verzichtet“, teilt das Bamf hierzu mit. Sie suchen mit ihren gesetzlichen Vertretern stattdessen einen anderen aufenthaltsrechtlichen Weg, bleiben beispielsweise erst einmal geduldet in Deutschland.