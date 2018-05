Bamf: Drei Außenstellen in NRW werden überprüft

Auch drei Bamf-Außenstellen in NRW werden überprüft

Nach Unregelmäßigkeiten bei Asyl-Vergabe in Bremen

Außenansicht vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in Nürnberg. Foto: dpa/Daniel Karmann

Düsseldorf Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) beschäftigt sich nach den Unregelmäßigkeiten bei der Asylvergabe in Bremen mit insgesamt zehn Außenstellen.

In Nordrhein-Westfalen betroffen seien die Standorte Bonn, Dortmund und die inzwischen aufgelöste Stelle in Bad Berleburg, erklärte Bamf-Sprecherin Edith Avram am Mittwoch. Daneben würden sieben weitere von insgesamt rund 50 Außenstandorten des Bundesamtes untersucht.