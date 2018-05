Bamf-Affäre in Bremen:Stephan Meyer weist Verschleierungsvorwurf zurück

Das Bamf in Nürnberg. In Bremen befindet sich eine Außenstelle der Behörde. Foto: dpa/Daniel Karmann

Passau Im großen Stil sollen in Bremen Asylbewerber zu Unrecht als Flüchtlinge anerkannt worden sein. Den Vorwurf, die Aufklärung der Affäre zu verschleppen, weist der Staatssekretär im Bundesinnenministerin aber vehement zurück.

FDP fordert Untersuchungsausschuss

Derweil pocht der Koalitionspartner SPD auf eine rasche Aufklärung des Skandals. "Ich gehe davon aus, dass der Bundesinnenminister selber ein großes Interesse an der Aufklärung des Falls hat und daher in den kommenden Tagen herausarbeiten wird, wer in seinem Haus wann was wusste. Diese Zeit sollte man ihm geben", sagte der SPD-Innenpolitiker Burkard Lischka dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.