Bamf-Affäre: Druck auf Bamf-Chefin Cordt wächst

Nürnberg In der Affäre um Unregelmäßigkeiten beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge steigt der Druck auf Behördenleiterin Jutta Cordt. Die Staatsanwaltschaft prüft nach einer Anzeige mögliche Ermittlungen gegen sie, erste Politiker fordern ihre Entlassung.

Sollte Aufarbeitung „geräuschlos“ laufen?

In der vergangenen Woche hatte Cordt noch versichert, dass die Affäre "mit Hochdruck aufgeklärt" werde. Doch seit dem Pfingstwochenende steht dieser Wille zur Aufklärung unter einem erheblichen Zweifel: Da wurden E-Mails bekannt, wonach die Vorwürfe in der Bremer Bamf-Außenstelle schon früher als zunächst angenommen vorlagen , die Aufarbeitung aber "geräuschlos" intern erfolgen sollte. Das Bamf bestreitet, dass die Behördenchefin in diesen Mailverkehr einbezogen war.

Cordt ist 54 Jahre alt, sie wurde am 24. August 1963 in Herne geboren. Nach ihrem Studium der Rechtswissenschaften zog es sie in die Arbeitsmarktverwaltung - zunächst in Nordrhein-Westfalen, danach in verschiedenen Positionen der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg und in Regionaldirektionen der Bundesagentur in verschiedenen Bundesländern.