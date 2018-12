Elf Verletzte in Bamberger Anker-Zentrum: Bewohner attackieren Sicherheitspersonal - Polizei mit SEK vor Ort

Elf Verletzte in Bamberger Anker-Zentrum

Bamberg Rund 100 Polizeibeamte sind am Dienstagmorgen zu einem Einsatz im Anker-Zentrum in Bamberg angerückt. Mehrere Bewohner hatten Sicherheitsmitarbeiter angegeriffen.

Im Bamberger Anker-Zentrum ist es am frühen Dienstagmorgen zu einem Polizeieinsatz mit rund 100 Beamten gekommen. Mehrere Bewohner aus Eritrea griffen Sicherheitsmitarbeiter und Polizisten unter anderem mit Pflastersteinen an, zudem kam es zum Brand in einer Wohnung, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte. Insgesamt gab es elf Verletzte, der Sachschaden beträgt 100.000 Euro.