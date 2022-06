Auftakt von Balkan-Reise : Scholz ist im Kosovo eingetroffen - Bundeskanzler reist am Nachmittag nach Serbien

Scholz ist im Kosovo eingetroffen - Bundeskanzler reist am Nachmittag nach Serbien

Pristina Bundeskanzler Olaf Scholz ist zum Auftakt seiner zweitägigen Balkanreise im Kosovo eingetroffen. Wichtigstes Thema sind die EU-Perspektiven des Landes. Im Anschluss reist Scholz in die serbische Hauptstadt Belgrad weiter.

Scholz landete am Freitagvormittag auf dem Flughafen der kosovarischen Hauptstadt Pristina, wo er mit Ministerpräsident Albin Kurti zusammenkommen sollte. Zentrales Thema der Visite sind die EU-Perspektiven des Landes, das bisher nur den Status eines möglichen Beitrittskandidaten hat. Im Anschluss besucht Scholz das deutsche Kontingent der Nato-geführten Kfor-Stabilisierungmission, die seit dem Ende des Kosovo-Krieges 1999 vor Ort ist.

Hauptproblem für Fortschritte im EU-Beitrittsprozess des Kosovo ist eine Normalisierung der Beziehungen zu Serbien . Die Regierung in Belgrad betrachtet das Kosovo als abtrünnige Provinz und erkennt das Land international nicht an. Die EU versucht sich seit Jahren als Vermittler zwischen beiden Seiten, bislang aber ohne durchgreifenden Erfolg. Umgekehrt blockiert die Kosovo-Frage auch Fortschritte im EU-Beitrittsprozess Serbiens, das bereits seit 2012 Beitrittskandidat ist.

Nach seinem Kosovo-Besuch reist Scholz am Nachmittag in die serbische Hauptstadt Belgrad weiter. Er führt dort Gespräche mit Präsident Aleksandar Vucic und Regierungschefin Ana Brnabic. Vucic und Scholz treten dann am späten Nachmittag gemeinsam vor die Presse. Serbien unterhält traditionell enge Beziehungen zu Russland und hat sich deshalb auch den EU-Sanktionen gegen Moskau wegen des Ukraine-Krieges nicht angeschlossen.