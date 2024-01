Vorschläge für Schlichter Platzeck oder de Maizière sollen im Bahnstreik vermitteln

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte am Mittwoch im Deutschlandfunk an beide Seiten appelliert, ein Schlichtungsverfahren nicht länger auszuschließen. „Wir brauchen dringend eine Mediation oder ein Schlichtungsverfahren.“ Er warf der GDL vor, sich Gesprächen zu verweigern. „Diese Dauerbelastung für die Gesellschaft ist inakzeptabel. Die GDL muss so schnell wie möglich an den Verhandlungstisch.“ Gewerkschaftschef Weselsky sah die Verantwortung dagegen bei der Bahn, der er vorwarf, ein „Schauspiel“ aufzuführen. Eine Schlichtung lehnte Weselsky bisher ab.