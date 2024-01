Bahnstreik GDL beendet Transdev-Streik – Ausstand bei der Bahn läuft weiter

Nach ihrem dreitägigen Streik auf der Schiene will die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) wieder verhandeln - nicht mit der Deutschen Bahn, aber mit dem kleineren Wettbewerber Transdev. Das Unternehmen habe der Gewerkschaft in einem neuen Angebot zugesichert, „über sämtliche Kernforderungen der aktuellen Tarifrunde ernsthaft zu verhandeln“, teilte GDL-Chef Claus Weselsky am Freitag mit. Transdev bestätigte das neue Angebot und kündigte Verhandlungen für den kommenden Montag an. Ihren Streik bei Transdev beendete die GDL daraufhin vorzeitig am Freitagmittag.