GDL-Lokführerstreik Deutsche Bahn reicht Eilantrag gegen Streik ein – Entscheid am Nachmittag erwartet

Die Deutsche Bahn hat den angekündigten Eilantrag gegen den Streik der Lokführergewerkschaft GDL auf den Weg gebracht. Der Antrag auf eine einstweilige Verfügung zum Stopp des Arbeitskampfes sei dem Arbeitsgericht Frankfurt zugegangen, teilte die Bahn am Montag mit. Sie hält den Ausstand für unverhältnismäßig und zieht zudem die Tariffähigkeit der GDL in Zweifel. Der Verhandlungstermin stand zunächst noch nicht fest. Mit einer Entscheidung wird aber gegen Nachmittag gerechnet. Die GDL will den Bahnverkehr für Reisende in Deutschland ab Mittwochmorgen erneut mit umfangreichen Streiks lahmlegen. Bereits Dienstagabend soll der Ausstand im Güterverkehr beginnen und bis Freitagabend dauern. In der diesjährigen Tarifrunde haben die Lokführer bereits zweimal ihre Arbeit niedergelegt und so den Bahn-Verkehr in Deutschland weitgehend zum Erliegen gebracht.