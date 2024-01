GDL verursacht Milliardenschaden Der Bahnstreik ist eine Katastrophe für viele Menschen

Meinung | Berlin · 136 Stunden im Personenverkehr, 144 Stunden im Güterverkehr – so lange steht in Deutschland von diesem Mittwoch an der Bahnverkehr still. Trotz Tarifautonomie darf es nicht weiter sein, dass eine Mini-Gewerkschaft der gesamten Volkswirtschaft einen Milliardenschaden zufügen kann.

Von Birgit Marschall Korrespondentin im Berliner Parlamentsbüro

26.01.2024 , 15:29 Uhr

Claus Weselsky, Chef der Lokführergewerkschaft GDL. Foto: dpa/Christoph Soeder