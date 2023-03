Bahntakt soll beschleunigt werden Zug-Abfahrt jede halbe Stunde vom Westen in den Süden

Nach Berichten über eine Verschiebung des Projektes „Deutschlandtakt“ bis ins Jahr 2070 hat Verkehrsstaatssekretär Michael Theurer versichert, dass das Vorhaben „wie von Anfang an geplant“ in Etappen komme und „nicht verschoben“ werde. „Wir arbeiten vielmehr an einer Beschleunigung des Projekts“, sagte der FDP-Politiker. Jede umgesetzte Etappe bringe neue Angebotssprünge und deutliche Verbesserungen für Reisende und Logistiker. Der nächste große Schritt werde mit der Fertigstellung der Strecke Wendlingen-Ulm, des Bahnhofsbauprojekts Stuttgart 21 und der Generalsanierung der Riedbahn 2025/2026 abgeschlossen. „Die Etappe wird unter anderem den 30-Minuten-Takt zwischen den großen Metropolen Köln, Frankfurt, Mannheim, Stuttgart, München, Nürnberg bringen“, kündigte Theurer an, der auch Beauftragter der Bundesregierung für Schienenverkehr ist.