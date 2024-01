Wie sich Bahnfrust entlädt Aggression an der Bahnsteigkante

Natürlich ist das ironisch gemeint, und soll beweisen, dass die Bahn zu humorvoller Selbstkritik in der Lage ist. Doch Ironie gelingt bekanntlich nur selten, vor allem, wenn die vermeintlich überzeichnete Szene so nah an der Wirklichkeit liegt, wie in diesem Spot. Verspätungen, Großbaustellen mit Schienenersatzverkehr und drohender Massenstreik: Für Bahnkunden beginnt das neue Jahr mit düsteren Aussichten – nachdem das vergangene Jahr schon mies zu Ende ging. Knapp 30 Prozent der Fahrgäste mussten im vergangenen Jahr Verspätungen im Fernverkehr der Deutschen Bahn hinnehmen, Zugausfälle durch Sturmtief Zoltan und das Hochwasser im Dezember noch nicht mitgerechnet. Jeder konnte an den Feiertagen „Wir bitten um Entschuldigung“-Geschichten von Gleisänderungen, Ausfällen, Umleitungen zum heiteren Bahn-Bashing im Familienkreis beisteuern. Das hat Gründe: Zu geringe Investitionen in die breite Struktur in der Vergangenheit, Großbaustellen in der Gegenwart. Doch für den Nutzer bedeutet das nun mal notorische Unzuverlässigkeit, ständige Probleme im Alltag. Und das verursacht Aggressionen, die eben nicht ins weiche Wutkissen gebrüllt, sondern ausgetragen werden. Bahnpersonal in Zügen, auf Bahnsteigen, an den „Info-Points“ wird mit Häme überschüttet, angepöbelt, verbal attackiert. Bisweilen auch körperlich. Da scheint sich ein neues Level an Frust zu entladen – und weil strukturelle Probleme und Investitionsstau keinen guten Sündenbock abgeben, bekommen Menschen es ab.