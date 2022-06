Nach Scholz-Besuch in der Ukraine : Bahn frei für Kiew – EU-Kommission empfiehlt Kandidatenstatus

Berlin/Brüssel/Kiew Die von Russland angegriffene Ukraine will unbedingt die Aussicht auf einen EU-Beitritt. Eine erste Hürde auf dem Weg ist nun genommen. Es warten allerdings noch zahlreiche weitere. Warum das Land dennoch zufrieden ist.

Ursula von der Leyen macht aus ihrem Standpunkt auch modisch keinen Hehl. In blauer Bluse und mit gelbem Blazer - den Nationalfarben der Ukraine - verkündet die deutsche EU-Kommissionspräsidentin am Freitag, was sich nach dem Besuch des deutschen Kanzlers und des französischen Präsidenten in Kiew bereits angedeutet hatte: Die EU-Kommission spricht sich dafür aus, die Ukraine und Moldau offiziell zu Kandidaten für den Beitritt zur Europäischen Union zu ernennen.

Dennoch, der Besuch am Donnerstag bewirkte etwas, in Kiew, aber auch beim Kanzler selbst. Man sah es ihm an: Die Zerstörungen des Krieges, die Schilderungen von Kriegsverbrechen - sie gingen an Scholz nicht spurlos vorbei. Der deutsche Regierungschef stand vor den Trümmern in Irpin, einem Symbol des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Ähnlich wie im benachbarten Butscha wurden dort nach dem Rückzug der russischer Truppen Ende März knapp 300 teils hingerichtete Zivilisten gefunden, derzeit laufen internationale Ermittlungen, um die Schuldigen zu ermitteln. Scholz drückte sein Empfinden vor Ort so aus: Die Angriffe in Irpin sagten „sehr viel aus über die Brutalität des russischen Angriffskriegs, der einfach auf Zerstörung und Eroberung aus ist. Und das müssen wir bei alledem, was wir entscheiden mit im Blick haben. Es ist ein furchtbarer Krieg, und Russland treibt ihn mit größter Brutalität ohne Rücksicht auf Menschenleben voran.“