BAföG-Reform Union kritisiert „Nullrunde“ für Studierende

“Das Hauptproblem ist die Nullrunde für die Studierenden“, sagt Thomas Jarzombek, bildungs- und forschungspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion. Die Leistungssätze müssten an die gestiegenen Lebenshaltungskosten angepasst werden. Das ist im Reformplan der Ampel nicht vorgesehen. „Wir sehen, dass es in allen Arbeitsfeldern deutliche Lohnerhöhungen gibt, auch aufgrund der hohen Inflation. Wir sehen, dass das Bürgergeld um zwölf Prozent erhöht wird und das BAföG um null. Das finden wir absolut enttäuschend“, so Jarzombek weiter. Von der einmaligen Starthilfe von 1000 Euro, die die Bundesregierung einführen will, hält der Düsseldorfer Bundestagsabgeordnete nichts: Diese sei kaum mehr als ein Ablenkungsmanöver. „Diese Starthilfe, die am Ende drei Prozent der Studierenden erhalten, ist keine Kompensation.“