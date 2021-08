Neue Bildungsbiografien : Bildungsministerin Karliczek will mehr Studenten mit Bafög unterstützen

Bildungsministerin Karliczek will mehr Studenten mit Bafög unterstützen

Berlin Bildungsministerin Anja Karliczek will das Bafög-System ausbauen. Sie will unter anderem die Altersgrenze für Studierende nach hinten verschieben. Die Förderung soll außerdem nicht mehr mit der Regelstudienzeit auslaufen.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) will die staatliche Unterstützung von Schülern, Studenten und Auszubildenden überarbeiten. "Wir brauchen in der neuen Wahlperiode eine Weiterentwicklung des Bafög", sagte die CDU-Politikerin der "Augsburger Allgemeinen". Die Ausbildungsunterstützung müsse an veränderte Rahmenbedingungen angepasst werden.