Baerbock zu Überschwemmungen : „Da zieht sich einem das Herz zusammen“

Berlin Nach einem Besuch im Hochwasser-Katastrophengebiet hat die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, eine bessere Vorbereitung für kommende Extremwetterereignisse gefordert. Sie fordert mehr Verantwortung für den Bund im Katastrophenschutz.

„Die Lage ist nach wie vor hochdramatisch. Menschen haben alles verloren, noch immer werden einige vermisst“, sagte Baerbock in einem am Montagmorgen veröffentlichten „Spiegel“-Interview. „Mir haben Helfer in Rheinland-Pfalz von Familien erzählt, die tagelang auf dem Dach ausharrten, bis endlich die Retter kamen. Da zieht sich einem das Herz zusammen. Wir müssen uns besser gegen solche Extremwettereignisse wappnen, um Menschen zu schützen.“