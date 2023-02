Neue Leitlinien geplant Baerbock will Botschafterin für feministische Außenpolitik ernennen

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) will einem Bericht zufolge eine Botschafterin für feministische Außenpolitik ernennen. In einem 41-seitigen Entwurfspapier mit dem Titel „Leitlinien feministischer Außenpolitik“ werden insgesamt zwölf Punkte aufgezählt, sechs davon zielen auf die Arbeitsweise im Auswärtigen Dienst und sechs auf das außenpolitische Handeln, wie der „Spiegel“ am Montag berichtete. Die Leitlinien seien „als Arbeitsinstrument des Auswärtigen Amts gedacht“.