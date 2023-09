Erster Halt in Texas Baerbock will bei USA-Besuch transatlantisches Bündnis stärken

Baerbock will sich in Texas sowie später in der US-Hauptstadt Washington angesichts der US-Präsidentschaftswahl im November 2024 auch über die politische Stimmung im Land informieren. Ziel des Besuches sei es, auch außerhalb der Hauptstadt Washington mit Menschen und politischen Verantwortungsträgern beider großen Parteien ins Gespräch zu kommen und Netzwerke in den USA zu verbreitern, hatte ein Ministeriumssprecher in Berlin angekündigt. Am Donnerstag und Freitag sind dazu in Washington unter anderem Gespräche mit Kongressabgeordneten vorgesehen.