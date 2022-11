Kongress in Berlin : Baerbock sieht Erfolge im Kampf gegen die Todesstrafe

Berlin Rund 50 Staaten wenden aktuell noch die Todesstrafe an. Außenministerin Annalena Baerbock hat sich beim achten Weltkongress in Berlin klar dagegen positioniert und stichhaltige Argumente gegen die Todesstrafe genannt.

Baerbock sieht Fortschritte, aber noch kein Ende im weltweiten Kampf gegen die Todesstrafe. „Glücklicherweise sind die Länder, die immer noch ihre eigenen Bürger hinrichten, eine abnehmende Minderheit“, sagte die Grünen-Politikerin. Fast 100 Staaten hätten die Todesstrafe in den vergangenen 50 Jahren abgeschafft, einige davon in jüngster Zeit. Sierra Leone habe dies zum Beispiel im vergangenen Jahr getan.

In Staaten, in denen die Todesstrafe nach wie vor angewandt werde, werde dies oft von der öffentlichen Meinung unterstützt, sagte Baerbock. „Wir verstehen alle den Schmerz von Frauen und Männern, die Opfer schrecklicher Verbrechen geworden sind.“ Der Wunsch, dass die Schuldigen bestraft werden, sei verständlich. Es sei dort schwierig, parlamentarische Mehrheiten gegen die Todesstrafe zu organisieren.

„Es ist keine Frage, dass schwere Verbrechen schwere Strafen zur Folge haben müssen“, sagte Baerbock. „Aber so schwer das Verbrechen und so tief der Schmerz auch ist, wir müssen nicht Gleiches mit Gleichem vergelten, müssen nicht Leben für Leben nehmen.“ Dies widerspreche unserem Verständnis von Humanität und Menschenwürde, betonte die Außenministerin.

Nach eigenen Angaben soll der Kongress in Berlin Anreiz für Staaten sein, die erwägen, die Todesstrafe abzuschaffen. Rund 125 Länder nehmen an der Versammlung teil. Darunter sind Staaten wie Liberia und Sambia, die Gesetzesentwürfe zur vollständigen Abschaffung der Todesstrafe in ihre Parlamente eingebracht haben. Auch der Justizminister aus Sierra Leone ist demnach eingeladen, um darüber zu berichten, wie es gelungen sei, die Todesstrafe in dem Land im vergangenen Jahr abzuschaffen.