„Verteidigt auch unsere Freiheit“ : Baerbock sichert Ukraine notfalls jahrelange Unterstützung zu

Berlin Im Verteidigungskrieg gegen Russland kann die Ukraine auch in den nächsten Jahren auf die Unterstützung Deutschlands zählen. Das hat Außenministerin Annalena Baerbock nun zugesichert. Denn: Sie geht nicht davon aus, dass der Krieg bald vorbei sein wird.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat der Ukraine notfalls jahrelange Unterstützung im Krieg gegen Russland zugesichert. „Wir müssen leider davon ausgehen, dass die Ukraine auch im nächsten Sommer noch neue schwere Waffen von ihren Freunden braucht“, sagte Baerbock der „Bild am Sonntag“. „Die Ukraine verteidigt auch unsere Freiheit, unsere Friedensordnung. Und wir unterstützen sie finanziell und militärisch - und zwar so lange es nötig ist. Punkt.“ Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dauert inzwischen seit mehr als einem halben Jahr an.