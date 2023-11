Auftakt der Reise nach Armenien Baerbock legt Kranz an Völkermord-Gedenkstätte nieder

Außenministerin Annalena Baerbock hat zu Beginn ihres Besuchs in Armenien einen Kranz an der Gedenkstätte für die Opfer des Völkermords an den Armeniern im Ersten Weltkrieg niedergelegt. Im Anschluss wollte die Grünen-Politikerin am Freitag in der Hauptstadt Eriwan mit Außenminister Ararat Mirsojan zusammenkommen. Zentrales Thema bei dem zweitägigen Besuch in der südkaukasischen Konfliktregion um Berg-Karabach ist die Lage der mehr als 100 000 aus der Region geflüchteten ethnischen Armenier. Auch ein Gespräch mit dem armenischen Premierminister Nikol Paschinjan war geplant.