Besuch in Gedenkstätte Baerbock für früheren Unterricht über NS-Zeit

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) plädiert dafür, den Holocaust und die NS-Vergangenheit früher als bisher im Schulunterricht zu thematisieren. Bislang beginne dies oftmals erst ab der zehnten Klasse, sagte Baerbock am Dienstag in der Gedenkstätte Sachsenhausen in Oranienburg. „Oder wenn man nicht an einer Regelschule ist, dann wird das Thema gar nicht durchgenommen.“ Auch in einem nicht einfachen, föderalen System in Deutschland solle sich die Politik und die Gesellschaft auf den Weg machen, die Geschichte des Nationalsozialismus viel früher im Schulunterricht zu thematisieren, sagte Baerbock. „Erinnerung ist der beste Schutz dafür, dass diese Geschichte sich nicht wiederholt (...).“