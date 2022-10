Sache sei „abgeschlossen“ : Baerbock erteilt polnischer Forderung nach Weltkriegs-Reparationszahlungen Absage

Warschau Laut Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) wird es keine deutschen Reparationszahlungen für Polen geben. Bei einer Pressekonferenz in Warschau sagte sie, die Debatte darüber sei abgeschlossen und kein Thema mehr.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat der Forderung Polens nach deutschen Reparationszahlungen in Milliardenhöhe für im Zweiten Weltkrieg erlittene Schäden eine Absage erteilt. Die Frage der Reparationen sei aus Sicht der Bundesregierung „abgeschlossen“, sagte Baerbock am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem polnischen Außenminister Zbigniew Rau in Warschau.