Laut Außenministerin Baerbock : Bundesregierung will Evakuierung aus Afghanistan beschleunigen

Außenministerin Annalena Baerbock kündigte am Donnerstag an, dass die Evakuierung von besonders schutzbedürftigen Menschen aus Afghanistan beschleunigt werden soll. Foto: AP/Michael Sohn

Berlin Deutschland hatte sich dazu bereit erklärt, 15.000 Menschen aufzunehmen. Um besonders Schutzbedürftige schneller evakuieren zu können, sollen nun bürokratische Hürden abgebaut werden. Das kündigte Außenministerin Annalena Baerbock am Donnerstag an.

Die Bundesregierung will die Evakuierung von besonders schutzbedürftigen Menschen aus Afghanistan beschleunigen. Dafür sollen etwa bürokratische Hürden bei der Visa-Erteilung abgebaut werden, wie Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Donnerstag in Berlin sagte. Es seien noch 15.000 Menschen in Afghanistan, zu deren Aufnahme sich Deutschland bereiterklärt habe. Darunter seien 135 deutsche Staatsangehörige.