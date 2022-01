Sechs statt drei Monate : Bas will Genesenregelung im Bundestag noch einmal überdenken

Berlin Während die Bevölkerung nach einem positiven Corona-Test nur noch drei Monate als genesen gilt, sind es bei Parlamentariern aktuell sechs Monate. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas denkt jetzt über eine Anpassung dieser Regelung nach. Und auch bei einem anderen Vorhaben will sie Druck machen.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas denkt über eine Korrektur der umstrittenen Regelung zum Genesenenstatus im Bundestag nach. Während dieser Status für die Allgemeinheit durch das Robert Koch-Institut (RKI) von sechs auf drei Monate verkürzt wurde, galt in der letzten Sitzungswoche im Plenarsaal und in Ausschusssitzungen weiterhin die längere Frist. „Ich werde in den sitzungsfreien Wochen bis Mitte Februar mit den Fraktionen das Hygienekonzept für die Sitzungen und den Plenarsaal beraten. Natürlich richte ich mich beim Gesundheitsschutz nach den Regeln des RKI“, sagte Bas nun in einem am Montag veröffentlichten Interview der Zeitung „taz“.