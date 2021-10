Nachfolge Wolfgang Schäubles : Duisburgerin Bärbel Bas soll Bundestagspräsidentin werden

Berlin/Duisburg Die 53-jährige SPD Politikerin aus Duisburg soll von ihrer Fraktion nominiert werden. Das erfuhr unsere Redaktion am Mittwoch. Seit 2009 ist Bärbel Bas über ihr Direktmandat im Wahlkreis Duisburg I Mitglied des Bundestags.

Im SPD-Machtpoker um das zweithöchste Staatsamt ist eine Entscheidung gefallen. Nach Informationen unserer Redaktion will die SPD-Bundestagsfraktion Bärbel Bas für den Posten als Bundestagspräsidentin nominieren. Künftige Bundestagsvizepräsidentin soll Aydan Özoğuz werden. Dieses Personalpaket will Fraktionschef Rolf Mützenich am Abend dem Fraktionsvorstand unterbreiten. Die 206 SPD-Bundestagsabgeordneten müssen den Vorschlag Anfang nächster Woche noch bestätigen. Anschließend hat das gesamte Parlament in der konstituierenden Sitzung am kommenden Dienstag das Wort.