Landtagswahl in Baden-Württemberg : Kretschmann zieht sich teilweise aus Wahlkampf zurück

Stuttgart Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann zieht sich aus privaten Gründen teilweise aus dem laufenden Wahlkampf für die anstehende Landtagswahl Mitte März zurück.

Seine Frau sei erkrankt, teilte der Grünen-Politiker am Freitag über das Staatsministerium in Stuttgart mit. „Das wird nicht die Mehrheit der Termine sein“, erklärte Regierungssprecher Rudi Hoogvliet am Freitag. Kretschmann verzichtet aber zum Beispiel auf zwei Spitzenkandidatenrunden am heutigen Tag.