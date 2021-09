Onlinetool für Hinweise auf Steuerbetrug : Baden-Württemberg hält trotz Kritik an Meldeplattform fest

Stuttgart Baden-Württembergs Finanzminister, Danyal Bayaz bekommt für seine Online-Meldeplattform für Hinweise auf Steuerbetrug heftigen Gegenwind. Nun wird auch in Berlin darüber gestritten.

Baden-Württemberg habe lediglich etwas online eingeführt, das es bereits bundesweit gegeben habe. „Das gibt es bereits, dass sich in jedem Bundesland, beispielsweise auch in Bayern, Menschen anonym an die Steuerbehörden wenden können“, sagte Bayaz. „Nur eben nicht online. Aber das Mittel ist da, und über das Mittel wird ja offenbar gestritten.“ Das Hinweisportal sei ein „ergänzendes Instrument im Kampf für mehr Steuergerechtigkeit“, hatte er bereits zuvor betont.

Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann wies die Kritik an der Meldeplattform zurück. „Das ist nicht wirklich skandalisierbar“, sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur am Rande eines Unternehmensbesuchs in Heidenheim. Man habe schon bisher anonym Steuerbetrüger anzeigen können - per Brief oder per Mail. „Insofern verstehe ich die Aufregung jetzt nicht wirklich.“ Es sei falsch, wenn Union und FDP behaupteten, mit dem Portal rufe das Finanzministerium die Menschen dazu auf, den Nachbarn anzuschwärzen. „Es geht eben nicht darum, dass jetzt der Nachbar sagt, der hat eine Putzfrau, die nicht ordentlich versteuert ist.“